Dragon Ball Super: Trunks del Futuro raggiunge l'Ultra Istinto in una fan-art mozzafiato

Dragon Ball Super si sta inserendo in una nuova fase del manga dove i poteri non risponderanno più necessariamente al Super Saiyan e ai suoi stadi derivati, bensì all'Ultra Istinto, la tecnica divina con la quale Toyotaro e Akira Toriyama hanno permesso a Goku di raggiungere il livello delle divinità.

I nuovi poteri del protagonista hanno già messo in discussione il destino del manga in quanto il saiyan è diventato così potente da far impallidire il suo stesso universo. Proprio per questo, infatti, è strettamente probabile che a partire dalle prossime saghe Toyotaro e Akira Toriyama decidano di mettere in mezzo alla storia anche quei 4 universi dal mortal-level superiore al 7 che, durante l'arco narrativo del Torneo del Potere, ha permesso loro di esimersi dalla battaglia.

Ad ogni modo, gli ultimi risvolti dell'opera hanno trovato un discreto apprezzamento da parte dei fan che hanno soprattutto trovato nell'Ultra Istinto un ottimo power-up. A tal proposito, alcuni fan hanno provato a reinterpretare anche gli altri saiyan del franchise nella modalità della tecnica divina. Uno di questi artisti, un certo, chry_insi_art, ha immaginato Trunks del Futuro in modalità Ultra Istinto. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole clamore da parte dei fan che hanno molto apprezzato il tratto dell'artista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione del personaggio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.