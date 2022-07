Dragon Ball Super, Trunks del Futuro diventa un samurai grazie a Lucky Kay Studio

La saga di Dragon Ball Super è destinata a continuare ancora a lungo visto il grandissimo successo che il franchise sta riscuotendo recentemente grazie all'omonimo manga e ai nuovi lungometraggi. A breve, inoltre, TOEI Animation dovrebbe annunciare ufficialmente la nuova stagione dell'anime.

Secondo le più recenti indiscrezioni, l'annuncio di DB Super 2 potrebbe arrivare verso la fine del 2022, magari in occasione del Jump Festa 2022, l'evento di Shueisha più importante. Anche se non ci sono però certezze a riguardo, il capo-redattore di VJUMP, la rivista su cui è serializzato il manga, ha rivelato qualche mese fa una sorpresa per il 2022 legata a Dragon Ball Super, senza però fornire ulteriori dettagli in merito.

Mentre si intensificano le voci di corridoio, il merchandising ufficiale continua ad arricchirsi di nuovi oggetti in edizione limitata, l'ultimo dei quali di Lucky Kay Studio che ha voluto omaggiare uno dei personaggi più apprezzati del franchise, Trunks del Futuro, nei panni di un guerriero samurai. Il modellino in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è già disponibile al preordine con un acconto di 100 euro, di cui ulteriori 140 da aggiungere al momento della spedizione, attesa nell'ultimo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di Trunks del Futuro nei panni di un samurai? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.