Dragon Ball Super, Trunks e Goten riceveranno nuovi power-up?

Dopo averli visti al centro degli eventi nella Saga di Bu di Dragon Ball Z, Trunks e Goten sono stati bistrattati da Dragon Ball Super. Con la Saga di Super Hero e i suoi spunti originali, tuttavia, i due Saiyan mezzosangue hanno finalmente trovato nuovo spazio. Nei prossimi archi avranno finalmente modo di dire la loro?

Il potenziale di Goten e Trunks era stato sprecato da Dragon Ball Super, che ha recuperato i due personaggi con Super Hero. Al momento i due ragazzi sembrano aver trovato una dimensione perlopiù umoristica, fatta di gag e combattimenti non troppo riusciti, ma in futuro potranno tornare a difendere la Terra come fatto contro Bu?

Nella saga di Goten e Trunks prequel a Dragon Ball Super: Super Hero i due ragazzi sono finalmente cresciuti, ma scopriamo che non sono stati costanti con gli allenamenti anche a causa della lontananza dei loro padri e per gli studi imposti dalle loro madri. I due hanno cercato di rimettersi in gioco emergendo come i nuovi supereroi Saiyaman X-1 e X-2, ma contro Cell Max non hanno potuto granché. Prossimamente, forse, vedremo Goten e Trunks ricevere nuovi power-up.

Attraverso gli spoiler di Dragon Ball Super 102 scopriamo che Goku intende sfidare suo figlio Gohan sul Pianeta di Beerus e che con loro ci saranno anche Trunks e Goten. Quando Vegeta incontra suo figlio, gli chiederà se anche lui abbia partecipato allo scontro con Cell Max. L'intenzione di Goku e Vegeta è quella di continuare ad addestrare Goten e Trunks, due gioielli grezzi che - soprattutto con la loro fusion Gotenks - potrebbero rivelarsi estremamente utili nelle prossime fasi della storia.

Difficilmente i due ragazzi potranno ambire a trasformazioni uniche, ma non ci sorprenderemmo se al seguito dei loro genitori e guidati da Beerus e Whis, Goten e Trunks raggiungessero le trasformazioni divine. Ricordiamo che i due giovani mezzosangue raggiunsero il Super Saiyan in tempi record e che lo stesso potrebbe essere per il Super Saiyan God.