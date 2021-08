Dragon Ball Super: Trunks diventa un samurai in questa fan art di Kenji

I fan di Dragon Ball ormai hanno intersecato i personaggi principali del brand con mondi impensabili. Non è strano ormai trovare in rete Goku e Vegeta disegnati nello stile dello studio Ghibli, in quello di Naruto, oppure scontri che coinvolgono i protagonisti di Akira Toriyama e quelli di altri manga. Insomma, c'è un'ispirazione notevole.

Uno dei crossover più famosi vede il mondo di Dragon Ball intrecciarsi al Giappone feudale, con i personaggi che diventano quindi ninja, samurai, daimyo e tutte quelle figure che sono state popolari nell'arcipelago di qualche secolo fa. Abbiamo visto le creazioni di Caspersz con Gohan e Broly samurai, ma anche Kenji_893 si è spesso dato da fare su questo fronte.

Proprio lui ha proposto negli ultimi giorni, sulla sua pagina Twitter, un disegno di Trunks adulto in versione samurai. Il saiyan di Dragon Ball, tornato anche in Dragon Ball Super, mantiene la stessa divisa della sua prima apparizione, ovviamente modificata per adattarla allo stile del periodo Edo. L'immancabile spada diventata ora una katana, il giubbino viola con una fantasia che ricorda il logo della Capsule Corporation e inevitabilmente anche un'armatura da samurai. La fan art in basso è stata molto apprezzata, cosa ne pensate?

Per altri lavori, Kenji ha già condiviso in passato i personaggi di Dragon Ball in versione samurai come Gogeta, Vegeta e Freezer tra gli altri.