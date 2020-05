Dragon Ball Super: Trunks sblocca l'Ultra Istinto in questa fan art

Esiste una specie di rituale tra i fan, qualcosa che ogni nuova trasformazione e stadio evolutivo inserito in Dragon Ball deve affrontare prima che possa essere accettato dal pubblico e prima di divenire quindi, a tutti gli effetti, canonico. Qualcosa che va al di là della semplice comparsa nella serie originale.

Intatti negli anni, ogni qual volta Toriyama ha tirato fuori un nuovo stadio di potere, dal Kaioken al Super Saiyan Blue, c'è sempre stato qualcuno che ha dato inizio al rituale di passaggio, ovvero quello di associare con una fan art la trasformazione in questione a un altro personaggio. Abbiamo visto, ad esempio, Vegeta Super Saiyan 3, Gohan Super Saiyan 4 e adesso che l'Ultra Istinto è stato svelato, sta accadendo la stessa cosa.

Vi abbiamo già mostrato le prime fasi del rituale compiersi. Abbiamo visto, infatti, la comparsa di tantissime fan art che hanno dato inizio al processo di accettazione da parte degli appassionati di questo nuovo potere di cui Goku ha dato dimostrazione. Gohan è stato uno dei primi personaggi ad apparire nella modalità Ultra Istinto. A seguire abbiamo visto anche il Principe dei Saiyan farne sfoggio come in questa spettacolare illustrazione e, se non bastasse, per completare una volta per tutte il rituale, oggi vogliamo mostrarvene un altro.

Si tratta di un terzo Saiyan, uno tra i personaggi più amati della serie. Stiamo parlando di Trunks dal Futuro che, come potete vedere dal disegno riportato in calce all'articolo, si mostra in tutto il suo potere, a petto nudo, con i pantaloni stracciati e la spada crepata, in modalità Ultra Istinto.

Cosa ne pensi del disegno dell'artista di Reddit 7SoldTheWorld? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.