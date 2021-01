Dragon Ball Super: Trunks viaggia nel tempo in questo cosplay al femminile

Tornato indietro nel tempo per avvisare Goku e i suoi amici dell'imminente arrivo dei temibili Androidi, Trunks del Futuro ha colpito i fan sin dalla sua prima apparizione, in cui distrugge Freezer tranciandolo di netto con la spada. Apparso anche durante la saga di Black di Dragon Ball Super, ammiriamolo in questo cosplay.

Trunks del Futuro, o Mirai Trunks, è stato uno degli indiscussi protagonisti dell'arco narrativo di Black Goku. Dopo aver visto ancora una volta il suo mondo in fiamme, il figlio di Vegeta è tornato a esplorare il tempo per cercare di fermare il duo composto da Zamasu e Black. Sebbene non fosse più allo stesso livello di suo padre e di Goku, il suo intervento è stato decisivo per le sorti dello scontro.

Pur non essendo apparso durante il Torneo del Potere o nella Saga di Molo, Trunks del Futuro è comunque tornato ai giorni nostri grazie a questo fantastico cosplay al femminile condiviso su Instagram dall'artista Kaezuko.cos. Indossando il suo classico giacchetto, i pantaloni scuri e tingendosi i capelli di viola, la cosplayer ha interpretato magistralmente l'erede del Principe dei Saiyan.

Impugnando minacciosamente la sua spada, Mirai Trunks è pronto per affrontare nuovi temibili avversari. E voi cosa ne pensate di questa interpretazione? Ricordate come viene sconfitto Black Goku? Ecco il finale della saga di Dragon Ball Super. Beerus è spaventoso in questo cosplay di Dragon Ball Super.