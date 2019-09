Dragon Ball Super: ecco le informazioni sugli episodi di sabato 21 e domenica 22 settembre

Dopo un'attesa infinita, Dragon Ball Super è finalmente tornato su Italia 1, con tanto di doppiaggio italiano. Dallo scorso 7 settembre infatti, Mediaset ha ripreso la messa in onda dell'anime più famoso d'Italia, ripartendo dall'episodio 116. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo dunque a scoprire sinossi ed orari delle prossime puntate.

L'appuntamento per gli episodi 124 e 125 è per sabato 21 settembre 2019 alle ore 9:35 e 10:05 del mattino su Italia 1. Le due puntate riprenderanno dallo scontro con Jiren mostrato nell'ultimo episodio e saranno, ovviamente, doppiate in italiano.

Per quanto riguarda gli episodi 126 e 127, questi andranno in onda domenica 22 settembre 2019 allo stesso orario sempre su Italia 1. Dopo la trasmissione di queste quattro puntate rimarranno ancora 4 episodi a separarci dal finale, trasmesso per la prima volta in Giappone nel primo terzo del 2018.



Di seguito potete leggere la sinossi degli episodi di domani e dopodomani:

Dragon Ball Super - Episodio 124: "Un attacco spietatamente feroce! La disperata resistenza di Gohan!": "Goku e Vegeta combattono insieme contro Jiren, senza però riuscire ad infliggergli il colpo di grazia. Intanto Gohan decide di aiutare Freezer nello scontro con Dyspo".

Dragon Ball Super - Episodio 125: "Stupefacente! Arriva il Signore della distruzione Toppo!":"Proprio quando C-17 e Freezer riescono a metterlo alle corde, qualcosa di strano accade a Toppo. Arriva una nuova trasformazione?".

Dragon Ball Super - Episodio 126: "La sconfitta di un Signore della distruzione? Il sacrificio di Vegeta!": "Messo alle stretto, Toppo ha svelato il suo massimo potere. Deciso ad aiutare Jiren nello scontro con i due Saiyan, Toppo attacca Vegeta. Chi uscirà vincitore dallo scontro?".

Dragon Ball Super - Episodio 127: "Il muro finale! Una barriera per non perdere ogni speranza!": "Jiren continua a dimostrarsi un avversario formidabile e Goku continua ad essere in difficoltà. C-17 però mette in atto una pericolosa strategia che potrebbe capovolgere la situazione".

Per concludere, vi ricordiamo che il finale di Dragon Ball Super sarà trasmesso con il doppio episodio di domenica 29 settembre, sempre che Mediaset non decida di ricorrere alla programmazione singola. Per quanto riguarda il sequel della serie invece, vi rimandiamo alla recente news su Dragon Ball Super 2.