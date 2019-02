Dragon Ball Super: tutto sugli episodi in onda il 23 febbraio su Italia 1

Dopo un anno esatto di attesa, il gruppo Mediaset ha recentemente annunciato che i nuovi episodi doppiati in italiano di Dragon Ball Super approderanno sulla rete televisiva Italia 1 a partire da sabato 23 febbraio 2019. Per l’occasione, la rete trasmetterà ben tre puntate in seconda serata.

In attesa di poter ammirare le puntate 77/79 di Dragon Ball Super, di seguito ne riportiamo i titoli, le sinossi ufficiali e gli orari di trasmissione attualmente previsti dal ricco palinsesto Mediaset.

Dragon Ball Super - Episodio #77 - Facciamo il torneo di arti marziali di tutti gli universi! Coraggio, Zeno!

Data: sabato 23 febbraio, ore 23:22 - 23:48

sabato 23 febbraio, ore 23:22 - 23:48 Trama: "Goku vive sulla Terra ma vuole tornare sul pianeta di Lord Beerus per approfondire le abilita' nel combattimento."

Dragon Ball Super - Episodio #78 - Come reagiranno i signori degli universi? Il torneo del potere: quando perdere significa essere distrutti



Data: sabato 23 febbraio, ore 23:48 - 00:14

sabato 23 febbraio, ore 23:48 - 00:14 Trama: "Zeno del Presente e Zeno del Futuro indicono il Torneo del Potere."

Dragon Ball Super - Episodio #79 - Basil, il campione di calci del nono universo, vs Majin Bu del settimo universo!



Data: domenica 24 febbraio, ore 00:14 - 00:40

domenica 24 febbraio, ore 00:14 - 00:40 Trama: "Comincia il Torneo di Esibizione per Zeno e i primi a calcare il ring sono Majinbu e Basil."

Qualora vi siate persi i precedenti archi narrativi di Dragon Ball Super, vi ricordiamo infine che Mediaset Italia 2 ce ne propone le repliche ogni lunedì sera, a partire dalle ore 21:05 circa.

E voi, siete contenti di poter finalmente visionare gli episodi relativi al Torneo del Potere organizzato dal sommo Zeno? E soprattutto, cosa ne pensate del nuovo slot che Mediaset ha assegnato alla serie? Fateci conoscere i vostri pareri in merito attraverso il riquadro dei commenti!