Dragon Ball Super: Ub sarà il successore di Goku nel prossimo arco narrativo?

Uscito vittorioso dalla battaglia più difficile a cui abbia mai preso parte, Goku potrebbe presto lasciare il campo al suo successore, Ub. Sarà la reincarnazione di Kid Bu il protagonista della prossima saga di Dragon Ball Super?

Nonostante molti protagonisti abbiano cercato di prendere il suo posto, in primis Gohan, più volte messosi in luce come il guerriero più forte, l'unico vero protagonista del franchise è Goku. Tuttavia, Dragon Ball Super potrebbe portare una svolta epocale e regalaci un nuovo personaggio pronto a prendere le redini del destino della Terra. Parliamo di Ub



Quando Re Enma sentì Goku desiderare di poter sfidare nuovamente Kid Bu esaudì il suo volere dando vita a Ub. La reincarnazione dell'antagonista debutta alla fine di Dragon Ball Z, più precisamente durante il 28° torneo di arti marziali. Facendosi notare durante quell'evento, Goku decise di addestrare il ragazzo. In Dragon Ball GT, che però ricordiamo essere non canonico, Ub assorbe Majin Bu per diventare ancora più forte e difendere la Terra, cosa che però non avviene mai.



Ambientato dieci anni dopo l'epilogo di Dragon Ball Z, l'opera di Toriyama e Toyotaro potrebbe finalmente dare a Ub la possibilità che aspetta da tempo. La Saga di Molo di Dragon Ball Super conferma che Ub possiede il Ki Divino; nel prossimo arco narrativo sbloccherà l'Ultra Istinto? Questo stato è al momento irraggiungibile persino per Vegeta, e in parte anche per Beeru, e se Ub dovesse raggiungerlo potrebbe effettivamente diventare l'erede di Goku.



Ovviamente ciò non avverrà presto. Prima Ub dovrà effettivamente conoscere Goku e allenarsi duramente al suo fianco. Solamente dopo questo lungo processo, Dragon Ball Super potrà contare su un nuovo protagonista. Vi piacerebbe questa possibilità? Nel frattempo, leggiamo i ringraziamenti di Toyotaro in Dragon Ball Super.