Dragon Ball Super: sembra ufficiale, inizia la Saga del Sopravvissuto Granola

Ormai è tempo di lasciarci alle spalle le scorribande di Molo in giro per l'Universo e dare spazio al nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super. Proprio come vi avevamo preannunciato nella giornata di ieri, con il capitolo 67 inizierà la nuova saga del manga di cui qualche dettaglio è trapelato in rete appena qualche minuto fa.

Da qualche minuto, infatti, un leak riportato in rete ha svelato finalmente il nome del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super che si intitolerà la "Saga del Sopravvissuto Granola". Gli insider hanno riportato inoltre un teaser per il capitolo 67, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, in cui veniamo a conoscenza di nuovi personaggi.

Il filmato in questione inizia con la cover della rivista V-Jump dedicata in pompa magna a Goku Ultra Isinto Perfetto. Dopodiché alcune scene tornano su quanto intravisto con i primi spoiler del capitolo 67 di Dragon Ball Super, ovvero con i festeggiamenti a seguito della dipartita di Molo. Il tutto cambia improvvisamente quando una nuova inquadratura mostra qualcosa cadere nel cratere formatosi nel luogo della morte di Molo e che raggiunge i resti della testa dall'androide 73. Nel frattempo, Yanba è con Jaco e spiega al pattugliatore galattico che qualcosa di spiacevole potrebbe succedere qualora n°73 non dovesse essere completamente distrutto.

La scena si sposta di nuovo su un uomo misterioso di nome Granola (o Granla) e sul suo partner invisibile Oatml (nome ancora da confermare). Probabilmente conosceremo ulteriori informazioni sulla saga durante il Jump Festa 2021 questo fine settimana. E voi, invece, cosa vi aspettate da questo arco narrativo? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.