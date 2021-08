Dragon Ball Super: quale sarà il nome ufficiale internazionale dell'Istinto di Vegeta?

Tra pochi giorni uscirà Dragon Ball Super 75 su MangaPlus, un capitolo particolarmente atteso dai fan di Vegeta. Il principe dei saiyan ne ha subite di cotte di crude ma ora sembra aver trovato il suo momento di rivalsa. Per sapere se andrà tutto in porto però dovremo attendere le prossime pagine del manga.

Gli spoiler di Dragon Ball Super 75 hanno rivelato il nome ufficiale giapponese della trasformazione di Vegeta. La radice è simile a quella dell'Ultra Istinto di Goku, ma quale sarà la traduzione della forma di Vegeta? Considerata la particolarità della lingua giapponese, non sarà infatti possibile tradurlo letteralmente, senza contare che deve avere obbligatoriamente una presenza dell'"Istinto", per lasciare il parallelismo con la trasformazione divina di Goku.

In rete nelle scorse ore sono state lanciate varie ipotesi e molte ruotano proprio sul lasciare il termine "Istinto", proponendo quindi termini come "Istinto Distruttivo" o "Istinto Conquistatore". Non si sa ancora se Shueisha abbia deciso un nome internazionale per la trasformazione di Vegeta oppure se ogni traduzione vedrà la propria versione, come tra l'altro già accade con il manga pubblicato in Italia da Star Comics, dove la versione di Goku è chiamata "Quintessenza dell'Istinto". E voi che nome vi aspettate dalla traduzione ufficiale inglese?