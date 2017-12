Dragon Ball Super: ufficiale, Maurizio Merluzzo doppierà Zamasu nell'adattamento italiano!

Il prossimo 2 gennaioriprenderà la programmazione di, che andrà in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 14:35. Nelle ultime ore abbiamo avuto l'ufficialità sulla voce che vestirà i panni di, un nuovo personaggio che sarà introdotto nella saga di Black Goku: si tratta di

A dare l'ufficialità dell'ingaggio di Maurizio Merluzzo come doppiatore di Zamasu è stata la stessa Mediaset, che sui canali social di Italia 1 ha pubblicato un post con l'annuncio che i fan attendevano da tempo. Per mesi, infatti, il fandom di Dragon Ball Super ha vociferato e sperato che proprio Merluzzo potesse doppiare il personaggio di Zamasu, che nell'arco narrativo dedicato a Black Goku rivestirà un ruolo chiave.

Zamasu è il Kaioshin del Decimo Universo che si addestra per diventare il nuovo Sommo Kaioshin e sostituire Gowasu - la cui voce sarà prestata da Oliviero Corbetta. Incrocerà presto il cammino di Goku, Vegeta e Trunks, che stanno indagando sulle misteriose origini del minaccioso Black Goku: il villain, come visto negli episodi finali dell'ultimo pacchetto di episodi mandato in onda da Mediaset, sta distruggendo il futuro in cui vive il figlio di Vegeta, ragion per cui il Saiyan ha deciso di tornare nuovamente indietro nel tempo per chiedere aiuto a suo padre e al nostro eroe.

Appuntamento quindi al prossimo 2 gennaio, con l'episodio 53 di Dragon Ball Super.