Dragon Ball Super ufficializza finalmente Ultimate Gohan: ora è canonico!

La Saga dei Super Hero di Dragon Ball Super ha permesso a Gohan di tornare ai suoi vecchi fasti. Dopo aver abbandonato gli allenamenti in favore della famiglia e degli studi, il figlio primogenito di Goku ha protetto il pianeta Terra da una minaccia che ipoteticamente era più grave e potente di Broly.

Con l'acquisizione del Beast, una forma unica e di sua esclusiva, Gohan potrebbe essere diventato il più forte di Dragon Ball Super. Ancora non sappiamo se sia effettivamente così, oppure se sul pianeta di Beerus Goku e Vegeta siano riusciti a diventare ancora più forti, ma il manga di Toyotaro fa un passo all'indietro per chiarire un'incertezza storica. In attesa di conferme sul più forte in Dragon Ball Super 103, Toyotaro rende canonico Ultimate Gohan!

È durante la Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z che Son Gohan capisce di dover abbandonare la rabbia del Super Saiyan per seguire una strada tutta sua. Con Kaioshin il Sommo che risveglia i suoi poteri sopiti, Gohan ottiene una forza paragonabile forse anche al Super Saiyan 3 di Goku. Non si tratta di una trasformazione a tutti gli effetti, in quanto il suo aspetto fisico non muta, ma in ogni caso questa forza mostruosa non ha mai avuto un nome ufficiale. Conosciuto come Gohan Supremo, Mystic Gohan o Ultimate Gohan, è Dragon Ball Super a dargli un nome ufficiale e canonico. Non sapendo come chiamarla, in Dragon Ball Super 102 sono Goten e Trunks a riconoscere quella forma come Ultimate Gohan, denominandola per la prima volta all'interno della serie. A proposito, conoscete tutte le forme di Gohan in Dragon Ball?