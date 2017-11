Dragon Ball Super: l'ultima scena con la doppiatrice Hiromi Tsuru è commovente

Mentre la maggior parte dei fan di Dragon Ball Super sono ancora sbigottiti a causa della recente scomparsa della talentosa Hiromi Tsuru , storica voce originale di, qualcuno è andato a cercare l’ultima scena in cui la doppiatrice ha interpretato la nota inventrice...

Visionabile in chiosa all’articolo, la più recente “battuta” di Bulma risale a poco prima che il Torneo del Potere avesse inizio, una toccante scena in cui Bulma, guardando le stelle, salutava Vegeta e gli altri campioni selezionati per rappresentare il Settimo Universo durante la competizione indetta dai due Zeno.



“Ragazzi, contiamo su di voi” e “Buona fortuna, ragazzi!” sono dunque le ultime frasi pronunciate dalla bella Bulma con la voce di Tsuru, in attesa che Toei Animation selezioni l’interprete vocale che dovrà sostituire la sfortunata doppiatrice deceduta per cause naturali.

Alla luce di quanto avvenuto solo pochi giorni fa, non trovate anche voi che l'ultimo saluto immortalato nella suddetta clip appaia oggi alquanto commovente?