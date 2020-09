Dragon Ball Super: l'ultima grande lezione di Merus per Goku

Se Goku è divenuto l'eroe temerario che conosciamo oggi, è perché nel corso della sua avventura è stato circondato da figure che lo hanno aiutato a crescere. Pensiamo ad esempio al Maestro Muten, fondamentale durante l'adolescenza, o a Whis, grazie al quale ha raggiunto nuove vette. L'ultima lezione, però, l'ha ricevuta da Merus.

Senza gli insegnamenti ricevuti, Goku ora non sarebbe il fiero e potente Sayan di Dragon Ball Super. Ma nella vita non si smette mai di apprendere, e una nuova lezione di vita è stata data a Goku da Merus.

Nel capitolo 64 di Dragon Ball Super, Goku è finalmente tornato in corsa per abbattere definitivamente Molo, antagonista del nuovo arco narrativo. Se il Sayan può rivaleggiare con il malvagio stregone è però solamente merito di Merus, che si è sacrificato per il bene dell'umanità.

"Ho imparato un'altra lezione importante da Merus", dice Goku a Jaco. "Non sto combattendo da solo. Sono stato salvato da Vegeta, e anche da Dende. Alla fine, ho costretto Merus a rinunciare alla sua vita. Ma non l'ha fatto per me, l'ha fatto per il nostro Universo".



In Dragon Ball Super, Goku ha principalmente combattuto per diventare il combattente più potente del multiverso, ma il Sayan ha ora trovato, o meglio ritrovato, una nuova consapevolezza. Goku combatte per il bene della Terra e dei suoi amici, e non solo per se stesso.

Goku è tornato a una nobiltà d'animo che non si vedeva da parecchio tempo. Dopotutto, se è arrivato a rivaleggiare persino con gli angeli, il merito è da attribuirsi solamente alle sue buone intenzioni. Con questo nuovo status mentale, il suo Ultra Istinto sprigionato nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super potrà finalmente rivelarsi superiore. Nel frattempo, grazie a un fan, la battaglia tra Molo e Goku di Dragon Ball Super è arrivata a colori.