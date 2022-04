Dragon Ball Super: Ultimate Gohan scatena il Super Saiyan in questa figure da collezione

In estate, Gohan tornerà a combattere come ai tempi della Saga di Cell. In Dragon Ball Super: Super Hero, infatti, il ruolo di difensore della spetterà proprio a lui. In attesa di vederlo combattere, eccolo prepararsi a quella grande sfida nella nuova statua da collezione di NC Collectibles.

La società specializzata in figure da collezione ha realizzato un magnifico pezzo dedicato al prossimo Dragon Ball Super: Super Hero. Soggetto della statuetta è Ultimate Gohan Super Saiyan. Dopo gli eventi del Torneo del Potere di Dragon Ball Super, il primogenito di Son Goku dedica il suo tempo allo studio. Tuttavia, nell'anime movie dovrà rivestire la tuta da battaglia.

Stando alle informazioni ufficiali fornite da NC Collectibles, la figure in resina è limitata in soli 100 pezzi ed è in scala 1:6. La statua prevede dei LED posizionati nella parte posteriore, alcune teste intercambiabili e occhiali rimovibili. La spedizioni in Europa è prevista entro la fine dell'ultimo trimestre del 2022. La cifra per questo rarissimo pezzo si aggira sui 304 euro circa al cambio attuale.

Alta 31 centimetri, la statua ritrae Son Gohan con indosso il Gi da combattimento di Piccolo. Circondato dalla sua potentissima aura, è in configurazione base, base con occhiali da vista, oppure Super Saiyan. Vi lasciamo ai poster di Dragon Ball Super: Super Hero che ritraggono eroi e antagonisti del film.