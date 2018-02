Dragon Ball Super: ultimo appuntamento con i nuovi episodi il 17 febbraio,ecco i titoli

Siamo giunti ormai a conclusione del terzo pacchetto di episodi in italiano di, per la messa in onda targata Mediaset su Italia 1. Sabato 17 febbraio, infatti, verranno trasmessi gli ultimi due episodi dell'attuale corso, prima del nuovo stop in attesa dell'acquisto delle prossime puntate. Vediamo insieme i titoli degli episodi.

Nello specifico, si tratta degli episodi 75 e 76 di Dragon Ball Super, che porteranno a conclusione il terzo pacchetto di puntate acquistate da Mediaset per la messa in onda dell'edizione italiana: quelle in corso sono puntate filler, che fanno da ponte tra la saga di Future Trunks e quella della Sopravvivenza degli Universi.

La tornata di due episodi vedrà una breve storia incentrata su Crilin e Goku, che dopo tanti anni torneranno ad allenarsi insieme. Di seguito i titoli, con la data e gli orari della trasmissione su Italia 1.

Dragon Ball Super - Episodio 75 : "Goku e Crilin tornano ad allenarsi insieme"

Data e orario : sabato 17 febbraio, ore 13:50

: "Goku e Crilin tornano ad allenarsi insieme" : sabato 17 febbraio, ore 13:50 Dragon Ball Super - Episodio 76: "Crilin sconfigge la paura e ritrova lo spirito combattivo!"

Data e orario: sabato 17 febbraio, ore 14:15

L'appuntamento, dunque, è fissato al prossimo weekend, all'ora di pranzo di sabato a partire dalle ore 13:50.