Dragon Ball Super: nell'ultimo capitolo Piccolo è protagonista di un errore banale

Se c'è una cosa in cui Dragon Ball primeggia, sono i combattimenti. Nel corso degli anni ci ha abituati a scontri spettacolari, dalle connotazioni epiche. Sin dalla prima serie, fino a toccare vette elevate in Dragon Ball Z, anche in Super, per quanto sia controverso e chiacchierato come sequel, la bellezza degli scontri non è diminuita.

Com'è normale che sia, nell'arco della storia di Dragon Ball, le battaglie più belle sono state combattute dai personaggi più forti. Goku, Vegeta, Gohan, ma anche Piccolo, per quanto magari sia una spanna un po' più in basso degli altri, ci ha sempre saputo regalare sconti molto belli e avvincenti.

In ognuno di questi si è sempre distinto per le sua bravura nel leggere il nemico e la sua intelligenza a non cadere nelle trappole da questi ordite, eppure, nell'ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super è proprio piccolo protagonista di un errore davvero stupido.

Infatti, mentre combatte contro OG73-1, un nuovo androide alieno dal grande potere combattivo, gli viene suggerito da Jaco di non farsi toccare dall'avversario perché questi ha la capacità di copiare ed emulare i poteri di tutte le persone con cui entra in contatto per un periodo di tempo che tocca la mezz'ora. Ed è proprio qui che Piccolo commette un errore davvero banale per un combattente come lui. Infatti poco dopo che il Pattugliatore Galattico gli da il suggerimento, il Namecciano si fa cogliere impreparato facendosi afferrare per il collo dall'androide e scatenando, quindi l'indignazione di Jaco, che non riesce a credere, neanche lui, che il suo compagno abbia potuto commettere un simile errore.

Alla fine della scena, il Pattugliatore Galattico conferma a Piccola che ora dovrà combattere con una copia di sé stesso e che quindi non sarà per nulla facile.

Voi avete letto il capitolo? Cosa ne pensate?

Sempre nel manga si è anche visto Crilin tornare alla ribalta e Goku allenarsi per l'Ultra Istinto.