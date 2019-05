Dragon Ball Super: nell'ultimo capitolo va in scena la sorprendente strategia di Moro

Il capitolo 48 del manga di Dragon Ball Super è disponibile, come sempre, da alcuni giorni su MangaPlus. Nel mentre è già stata svelata la data d'uscita del prossimo, i fan si stanno godendo l'arco narrativo in corso, che ha visto una sorprendente strategia di fuga di Moro.

Il recente capitolo ha visto salire l'eccitazione degli appassionati dell'opera ideata da Toriyama e realizzata da Toyotarō, con scene realmente inedite per la serie. Dallo scontro tra Majin Bu e Moro, all'interno del quale il primo sembra avere la meglio grazie al suo nuovo potere, all'evocazione del Drago Polunga, sono molti i colpi di scena presenti in questo arco narrativo.

Abbiamo difatti visto anche il confronto di Goku e Vegeta con lo stesso Moro, al termine del quale il potente stregone è riuscito a fuggire utilizzando un mix costituito sia da vecchie che da inedite mosse. L'antagonista si è dimostrato capace di prendere il controllo del Pianeta Namecciano, non solo traendo da esso energia ma anche modificando il suolo al di sotto dei suoi piedi per ricavare vantaggi strategici. Prima che i due Saiyan potessero raggiungerlo, Moro riesce a far esplodere il nucleo del pianeta, facilitando in questo modo la sua fuga. Dopo aver ripreso i suoi pieni poteri, è nuovamente in grado di celare la sua energia, rendendosi di fatto invisibile al Principe dei Saiyan ed al rifugiato terrestre.

