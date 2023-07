Dragon Ball Super: l'Ultra Ego può davvero superare l'Ultra Istinto?

Uno degli elementi più emblematici e distintivi di Dragon Ball Super, introdotto nella serie originale dritta e disegnata dal maestro Akira Toriyama, è la continua crescita dei personaggi, esplicitata attraverso trasformazioni sempre più potenti. Ora Goku e Vegeta hanno raggiunto un livello pressoché divino, ma chi è più forte?

Molte delle forme ottenute dai due protagonisti, soprattutto se ci limitiamo a quelle presentate in Super, possono essere facilmente dimenticate, ma l’Ultra Istinto e l’Ultra Ego sembrano essere diverse dal solito, e dimostrano effettivamente quanto gli allenamenti di Goku con l’angelo Whis e di Vegeta col Dio della Distruzione Beerus siano stati fondamentali nell’evoluzione dei due Saiyan.

Come i due personaggi, le rispettive forme non potrebbero essere più diverse tra loro: l’Ultra Istinto è il risultato di uno stato mentale calmo, libero, che consente all’utilizzatore di agire e reagire automaticamente agli attacchi avversari, mentre l’Ultra Ego deriva da un mindset feroce, legato alla volontà di distruzione del combattente in grado di raggiungere tale stadio.

Mentre l’Ultra Istinto porta ad un movimento autonomo del corpo di Goku, l’Ultra Ego segue la sete di sangue di Vegeta, consentendogli di avere più forza ogni volta che riceve dei colpi. Attualmente è complicato stabilire se l’Ultra Ego sia superiore o in grado di superare l’Ultra Istinto, ma l’arrivo sul campo di battaglia di Vegeta trasformato contro Granolah ha reso chiaramente l'idea di cosa il Principe sia in grado di fare.

Inoltre, Goku potrebbe essere in grado di mantenere la forma divina per più tempo rispetto a Vegeta, avendola appresa prima, il che renderebbe quasi scontato il risultato dello scontro. Voi cosa ne pensate? Credete che Vegeta un giorno riuscirà davvero a sconfiggere Goku? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che il manga di Dragon Ball Super potrebbe approfondire le origini di Gohan Beast, e vi lasciamo alla colorazione ufficiale del temibile Black Freezer.