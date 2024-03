Dragon Ball Super, l'Ultra Ego è più forte dell'Ultra Istinto dopo gli ultimi avvenimenti?

Apparso per la prima volta nel capitolo 74 di Dragon Ball Super, l'Ultra Ego è stato raggiunto da Vegeta dopo intensi allenamenti con Beerus, e in un primo momento si è dimostrata incredibilmente efficace contro Granolah. Ma a che livello è ora l’ultima forma del Principe dei Saiyan? È in grado di superare l’Ultra Istinto di Goku?

Queste domande vengono naturali ogni volta che viene presentata una nuova trasformazione, potenzialmente superiore a quelle già viste in passato. Nelle scorse settimane la maggiro parte delle attenzioni da parte dei lettori è stata rivolta alla superiorità di Gohan Beast rispetto all’Ultra Istinto del padre, ma stando a quanto accaduto durante gli allenamenti sul pianeta di Beerus, sembrerebbe che Vegeta abbia tutte le carte in regola per superare il suo eterno rivale Kakaroth.

Nel capitolo 101, infatti, nella parte conclusiva degli eventi visti nel film Dragon Ball Super: Super Hero, Vegeta riesce a trionfare contro Goku sul pianeta del dio della distruzione, ammettendo la sua vittoria e cercando di umiliare il protagonista. Per quanto i due vengano mostrati nelle loro forme base, è plausibile che abbiano sfruttato le loro forme migliori, Ultra Istinto e Ultra Ego, e che infine quest’ultima abbia vinto.

Ovviamente si tratta di un’unica vittoria, e non sappiamo le esatte circostanze e situazioni che hanno coinvolto i due combattenti. Le forme si contrappongono, e agiscono quasi come counter, il che vuol dire che la superiorità di una rispetto all’altra dipende profondamente dall’evoluzione dello scontro. Tuttavia, il fatto che Vegeta sia riuscito a raggiungere un livello tale da poter vincere contro Goku dimostra ancora una volta i progressi straordinari del principe da quando ha iniziato ad allenarsi seguendo gli insegnamenti di Beerus.

Per finire, ecco il più grande limite dell'Ultra Istinto di Goku, e fateci sapere chi credete sia attualmente superiore tra Goku e Vegeta nei commenti.

Su Fatti una risata è uno dei più venduti di oggi.