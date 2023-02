Dragon Ball Super: l'Ultra Ego Perfetto in questo concept di un fan

L'Ultra Ego di Vegeta introdotto in Dragon Ball Super è un power-up incredibile, con tantissimi margini di evoluzione. Il Principe dei Saiyan, infatti, è destinato a diventare ancora più forte con questa tecnica divina dal momento che questa necessita ancora di essere perfezionata del tutto.

Gli istinti primordiali di Vegeta sono il motore di questa trasformazione, molto simile ai poteri di un dio della distruzione, che hanno permesso al noto eroe di pareggiare l'Ultra Istinto di Goku. Ad ogni modo, i margini di miglioramento per il Principe sono tantissimi tanto che manca al nostro eroe ancora una cosiddetta forma definita 'Perfetta'.

Questa presunta forma finale non manca però sul web, in particolare all'interno delle community di Dragon Ball dove non mancano progetti amatoriali come manga fan-made. In uno di questi è stato persino ideato l'Ultra Ego Perfetto di Vegeta, una trasformazione definitiva che potete ammirare a dovere in calce alla notizia grazie all'artista TooRealUnreal e che tanto ha convinto i lettori di Dragon Ball Super.

E voi, in effetti, cosa ne pensate di questa interpretazione della forma finale di Vegeta, vi piace il concept? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.