Dragon Ball Super: l'Ultra Ego di Vegeta è ufficialmente la forma più forte dell'opera?

Nonostante l'Ultra Ego non abbia permesso a Vegeta di trionfare nella battaglia con Granolah, questa trasformazione ha fatto breccia nel cuore dei fan. In V-Jump, è stato pubblicato un accurato resoconto su questa nuova forma del principe dei Saiyan di Dragon Ball Super.

In quest'ultima fase della Saga di Granolah, Vegeta non sta riuscendo a dare il suo contributo. Tuttavia, quando ancora si pensava che il vendicatore Cerealiano fosse un antagonista, il Principe dei Saiyan si è preso di forza il ruolo di star assoluta. Difatti, contro Granolah ha esibito per la prima volta l'Ultra Ego, una trasformazione tanto brutale e potente, quanto scenografica. Sebbene i lettori abbiano potuto apprezzare questa forma solamente una volta, essa ha già conquistato il cuore della community. Ecco infatti l'Ultra Ego a colori nel retro di Dragon Ball Super n.18.

Sulle pagine di V-Jump, la rivista mensile di Shueisha, è stata pubblicata un'infografica su Vegeta che considera sia l'opera originale, che i progetti non canonici GT e Super Dragon Ball Heroes. Un breve, ma interessante riquadro è dedicato all'Ultra Ego, di cui troviamo un artwork a colori in Dragon Ball Super Volume 17.

Grazie a questo paragrafo, scopriamo che il ki dell'Ultra Ego ha la stessa natura di quello degli dei della distruzione. Il potere di questa forma è basato sull'istinto combattivo incontrollato. Difatti, man mano che lo spirito arde in battaglia, l'Ultra Ego diventa sempre più forte. Per via di questo processo, è "la forma più forte di tutte", nonché la "trasformazione perfetta per un Saiyan".

Non è chiaro se questa frase coinvolge solamente le varie trasformazioni di Vegeta, oppure se riguarda anche gli altri personaggi. Se così fosse, l'Ultra Ego è ufficialmente superiore all'Ultra Istinto di Goku. D'altronde, Vegeta ha dato vita all'Ultra Ego proprio per rivaleggiare con l'Ultra Istinto del suo arcirivale. E secondo voi, quale delle due forme sovrasta l'altra?