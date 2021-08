Dragon Ball Super: l'Ultra Ego di Vegeta nella stampa 3D di un fan

Recentemente, Vegeta ha sconvolto la community di Dragon Ball Super raggiungendo una nuova, spaventosa trasformazione. L'Ultra Ego, questo il nome ufficiale della forma, ha già fatto impazzire gli appassionati, che per celebrare il risultato ottenuto dal Principe dei Saiyan hanno realizzato artwork e statuette fandmade.

L'utente Instagram @gobihoku, il cui vero nome è Thiago Lima, ha realizzato una splendida figure da collezione di Vegeta Ultra Ego attraverso la stampa 3D. Utilizzando questo metodo innovativo, l'artista ha ottenuto un risultato davvero strabiliante, degno o addirittura migliore di alcuni pezzi ufficiali.

La statua, che vede Vegeta attorniato dalle fiamme oscure dell'Ultra Ego, ha impressionato l'intera community, sbalordita per l'incredibile cura posta nei dettagli. L'armatura Saiyan, ad esempio, è danneggiata per il colpo subito in precedenza da Granolah. E voi cosa ne pensate di questo oggetto fanmade e delle stampe 3D?

L'Ultra Ego di Vegeta, ottenuto attraverso un arduo allenamento al fianco di Beerus, e come risultato dello scontro con Granolah, ha fatto il suo debutto nel capitolo 74 del manga di Akira Toriyama e Toyotaro. Nonostante questa forma, però, nel capitolo successivo, il settantacinquesimo di Dragon Ball Super, Vegeta è in netta difficoltà. Come si concluderà lo scontro? Vi lasciamo all'ilarità suscitata dalla traduzione spagnola dell'Ultra Ego.