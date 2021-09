Dragon Ball Super, Ultra Ego vs Ultra Istinto: qual è più forte?

E così, dopo tante tribolazioni e patemi, è nato anche il nuovo potere di Vegeta. Dopo qualche avvisaglia inserita da Toyotaro e Toriyama, nello scorso capitolo di Dragon Ball Super è stato presentato l'Ultra Ego, una trasformazione di origine divina che ha consentito a Vegeta di tenere testa al potente cereleano Granolah.

Ora che entrambi i saiyan hanno sviluppato i loro poteri, c'è da capire chi dei due è il più forte. È più potente l'Ultra Ego o l'Ultra Istinto? Finora non ci sono stati parametri statistici e oggettivi in Dragon Ball Super che abbiano risposto a questa domanda. Quindi, seppur con molto margine d'errore e con una certa aleatorietà, si devono trarre le conclusioni da ciò che abbiamo visto negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super.

Goku in Ultra Istinto ha tenuto a bada un clone di Granolah, più debole dell'originale. Ma quando è arrivato il cereleano originale, il saiyan protagonista ha subito un duro colpo, perdendo all'istante. Non è successa la stessa cosa a Vegeta che ha usato l'Ultra Ego e ha tenuto botta per molto più tempo con il suo avversario. Infatti Granolah è stato costretto a evolversi sul momento per riuscire ad affrontare la potenza distruttiva del saiyan.

Quindi è Granolah il metro di comparazione tra i due e di conseguenza sembra che per ora Vegeta in Ultra Ego sia più forte di Goku in Ultra Istinto. Le due abilità però sono fondamentalmente diverse e non è detto che contro un altro nemico si ottenga lo stesso risultato.