Dragon Ball Super: Ultra Istinto come non l'avete mai visto nella figure di ZBC Studio

L’Ultra Istinto rappresenta una delle grandi novità introdotte nella serie Dragon Ball Super, e ha permesso a Son Goku di superare avversari dalla potenza inaudita. Grazie all’addestramento al fianco di Merus e Whis il protagonista è sempre più vicino a padroneggiare la tecnica divina, e in futuro potrebbe riservare ulteriori sorprese.

Rivedere gli Oozaru in azione, a meno di non riportarli nell’opera con espedienti narrativi come il flashback riguardante Bardack, però gli artisti di ZBC Studio hanno immaginato come sarebbe la versione scimmiesca di Goku nella forma Ultra Istinto. Nelle immagini ripotate in fondo alla pagina potete vedere la prestigiosa e maestosa statua realizzata dallo studio, alta ben 85 centimetri e costruita su una semplice base circolare dalla quale però scaturisce l’aura che caratterizza la tecnica divina, che va dal bianco al magenta al blu.

Goku è rappresentato mentre fluttua e si concentra per assorbire l’energia nella mano destra, con alle sue spalle la manifestazione Oozaru dell’Ultra Istinto. Attraverso dei led presenti sulla base è possibili illuminare l’Oozaru lasciando in ombra Goku. La qualità del prodotto appare molto alta, e i dettagli estremamente curati. Per chi fosse interessato alla figure, questa arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, e sarà venduta al prezzo di 860 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo agli spoiler ufficiali del capitolo 88 di Dragon Ball Super, e alle ipotesi riguardo l’annuncio del nuovo anime di Dragon Ball.