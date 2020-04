Dragon Ball Super: L'Ultra Istinto completo è stata davvero una buona introduzione?

L'Ultra Istinto rappresenta, in questo momento, lo stadio evolutivo cardine di Dragon Ball Super. Se Vegeta sembra allontanarsene, preferendo un approccio diverso dal suo compagno di battaglie, Goku è riuscito in men che non si dica a padroneggiarne la forma base, per poi recarsi sulla Terra a fronteggiare Moro.

L'Ultra Istinto, per ciò che abbiamo visto fin qui nella serie, dispone di un livello ancora superiore rispetto a quello che Goku è ora in grado di controllare, il cosiddetto Ultra Istinto completo. Sfoggiato dal saiyan durante il Torneo del Potere, è stato capace di mettere in seria difficoltà un colosso come Jiren, facendo crollare tutta la sicurezza che sino a quel momento ostentava durante le battaglie.

Nonostante ciò, al momento dell'introduzione di questa forma, molti fan hanno ritenuto che andasse a banalizzare lo stadio base, il quale riusciva a differenziarsi dal Super Saiyan sia da un punto di vista estetico che funzionale.

Il fatto che sia stata aggiunta un'ennesima variante estetica la rende, agli occhi del lettore/spettatore, solamente un altro stadio verso cui tendere per diventare ancora più efficace e veloce, due caratteristiche già ampiamente sviluppate nella forma originale.

Purtroppo è un problema che si riconnette alla gestione, decisamente datata, dei combattimenti di Dragon Ball.

I nostri protagonisti devono affrontare avversari sempre più forti, e gli autori invece di porre enfasi sulle caratteristiche peculiari di ciascun guerriero, così da imbastire dei combattimenti meno orientati alla sola forza bruta e più all'aspetto strategico, scelgono di seguire il canovaccio classico del battle shonen, che nel lungo periodo risulta decisamente stucchevole nonostante rappresenti un marchio di fabbrica dell'opera.

Secondo voi, come potrebbe fare Toyotaro per rinnovare la gestione dei combattimenti in Dragon Ball Super? Come sempre, vi aspettiamo nei commenti.

