Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto è finalmente completo in questa epica action figure

Dragon Ball Super ha introdotto notevoli power up nel corso della storia, alterando gli equilibri già di per sé instabili dei livelli di potenza. Con l'Ultra Istinto, inoltre, queste incongruenze si sono rafforzate, generando parecchia confusione in merito all'effettivo potere dei personaggi.

Il mitico potere divino, che sta contribuendo a relegare Beerus a mero personaggio secondario, ha stravolto la concezione dei combattimenti, spostando le fonti di potere in una sfera ancor più in alto del Super Saiyan God. Nonostante queste incongruenze narrative, è innegabile che la tecnica misteriosa sia a conti fatti estremamente affascinante, soprattutto a livello visivo.

Recentemente, a tal proposito, High Level Studio ha dedicato l'ultimo modellino della compagnia a Goku nello stadio sopra citato, tuttavia in forma completa. Il modellino in scala in questione è proposto al pubblico in due varianti: in scala 1:6 e 1:4, rispettivamente al prezzo di 225 e 321 euro, a cui si aggiungono le spese di spedizione. Entrambe le statuette sono dotate di LED luminoso che colorano i capelli e l'aura del saiyan di pura epicità. I primi pezzi, infine, saranno spediti solo nell'ultimo quadrimestre del 2020 fino a esaurimento scorte, ma è già possibile preordinare uno dei modellini sul sito ufficiale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa splendida action figure, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.