Dragon Ball Super: L'Ultra Istinto potrebbe diventare ancora più forte?

È da poco conclusa la saga di Molo in Dragon Ball Super, i fan hanno quindi potuto assistere ad una delle tecniche più potenti imparate da Goku: ci riferiamo all'Ultra Istinto, che secondo molti potrebbe ancora riservare delle sorprese.

Come sapete infatti, il protagonista dell'opera di Toyotaro ha appreso questa potente tecnica nel corso della "Saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica" ed è stato proprio grazie all'Ultra Istinto se Goku è riuscito a sconfiggere Molo, uno degli avversari del Saiyan più potenti apparsi nelle pagine dei manga dedicati a Dragon Ball. In particolare, diversi fan hanno iniziato ad ipotizzare che la forma della tecnica vista finora non sia quella definitiva: a riprova di questo considerano il fatto che grazie ad Uub e alla sua energia, Goku sia riuscito a raggiungere una potenza tale da battere definitivamente Molo. Goku potrebbe riuscire a padroneggiare anche questo nuovo livello da solo e senza l'aiuto di Uub? Se fosse così, il protagonista della serie diventerebbe uno degli esseri più potenti dell'universo.

Non resta che aspettare i prossimi capitoli del manga per scoprire come si evolverà la vicenda, nel frattempo vi segnaliamo questa interessante intervista all'editor dell'autore di Dragon Ball Super, oppure ecco una vignetta dedicata a Goku e Molo.