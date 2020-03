Dragon Ball Super: L'Ultra Istinto di Goku, da Jiren a Molo

L'Ultra Istinto è, oggi, quello che il Super Saiyan di primo livello fu per molti nel corso degli anni 90. Una trasformazione complessa, sorprendente, ambita da molti e mostrata in pochissime occasioni. Ripercorriamo insieme gli eventi che hanno portato Goku a comprendere ed utilizzare questa tecnica, analizzando manga e anime di Dragon Ball Super.

Goku ha risvegliato per la prima volta l'Ultra Istinto nella puntata 110 dell'anime del 2016, durante lo scontro con Jiren avvenuto nel corso del Torneo del Potere. La trasformazione, complessa da padroneggiare persino per le divinità, consente al corpo di muoversi in maniera autonoma, permettendo così all'utilizzatore di trovarsi in un assetto difensivo costante e di pensare liberamente alla fase offensiva, a sua volta enormemente potenziata.

Il protagonista attinge ad una forma embrionale del potere, poi riproposta durante lo scontro con Kefla nell'episodio 115. In questa fase, definita Ultra Istinto "Omen" (o Presagio, in italiano), Goku viene ricoperto da un'aura di colore bianco/azzurro e, sebbene riesca a schivare praticamente tutti gli attacchi nemici, rimane estremamente carente dal punto di vista offensivo.

Nell'episodio 130 di Dragon Ball Super il Saiyan ottiene finalmente l'Ultra Istinto Completo, divenendo così potente quanto (se non più) un Dio della Distruzione. In quest'ultima fase Goku sblocca il 100% del suo potenziale ed i suoi capelli si tingono d'argento.

Nel manga di Dragon Ball Super tuttavia, il guerriero riesce ad ottenere un nuovo potere dopo essersi allenato con Merus, un membro della pattuglia galattica. Goku diviene infatti capace di utilizzare a proprio piacimento la forma "Omen", per l'occasione rinominata "Sign".

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra dopo aver dato un'occhiata al video disponibile in cima all'articolo! Per maggiori informazioni sull'Ultra Istinto invece, date un'occhiata al nostro approfondimento su Dragon Ball Super.