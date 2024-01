Dragon Ball Super, l'Ultra Istinto di Goku è stato superato: LUI è più forte?

È stato recentemente pubblicato il capitolo 101 di Dragon Ball Super, che è stato fondamentale per chiudere l'arco narrativo di Super Hero. Il capitolo 101 non si è limitato a concludere l'arco narrativo do Super Hero, ma ha anche offerto qualche spunto di riflessione sulla nuova potenza raggiunta da Gohan.

Gli elementi fondamentali del capitolo sono tutti verso la fine, quando rientrano in scena Goku e Vegeta, a lungo messi da parte negli ultimi eventi del manga. Durante gli svariati allenamenti di Broly in Dragon Ball Super, Whis cita gli eventi che si stanno svolgendo sulla Terra con Cell Max, mettendo lo scontro con Gohan Beast in primo piano.

Bulma, inoltre, comunica a Vegeta che Gohan potrebbe aver superato sia lui che Goku, lasciando a bocca aperta quest'ultimo, che si fida molto dell'opinione della sua vecchia amica. In fondo, dopo diverse avventure al fianco di Goku, ormai Bulma ha sviluppato un buon occhio per valutare la forza dei guerrieri Saiyan e sa riconoscere se qualcuno di loro ha combattuto una battaglia ad alto tasso di difficoltà.

Ad ogni modo, speriamo a breve di poter confermare o smentire le parole della moglie di Vegeta con un bellissimo scontro Goku Ultra Istinto vs Gohan Beast in Dragon Ball Super. Fino ad allora, non possiamo che aspettare di capire che livello abbia raggiunto effettivamente Gohan, dato che la forma Beast è diversa dall'Ultra Istinto e dall'Ultra Ego, che sono più delle tecniche che delle effettive trasformazioni.

Cosa ne pensate delle parole di Bulma? Sono effettivamente affidabili o servono da preludio ad un nuovo scontro per verificarle? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.