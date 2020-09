Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto Perfetto di Goku sarà permanente? Analizziamolo

Abbiamo avuto a che fare con le divinità di tutto il multiverso durante Dragon Ball Super. Questo confronto tra comuni mortali e queste entità ha portato anche alla scoperta di un potere inedito, l'Ultra Istinto. L'abbiamo visto in azione con Goku durante la saga del Torneo del Potere dove fu utilizzato in entrambe le varianti.

L'Ultra Istinto imperfetto, l'omen, e l'Ultra Istinto perfetto e completamente padroneggiato hanno potenze completamente diverse e hanno anche un impatto sul corpo non identico. Adesso che il saiyan ha padroneggiato l'Ultra Istinto in Dragon Ball Super, Goku potrebbe essere diventato troppo forte per il manga. Tuttavia va fatta ancora una valutazione su questo potere, e cioè che potrebbe non essere stabile.

L'abbiamo già visto col Super Saiyan ai tempi di Dragon Ball Z: dopo averlo usato con Freezer, Goku ha ammesso di essersi dovuto allenare per molto tempo prima di riuscirlo a controllare definitivamente e trasformarsi a piacimento. Una cosa simile potrebbe accadere anche all'Ultra Istinto. La prima volta è arrivata la metamorfosi casuale, quella contro Jiren; in questa seconda volta è stato un controllo voluto dove Goku ha seguito l'insegnamento di Merus.

Gli sforzi fatti per raggiungere questa forma sono tali che però Goku potrebbe non essere in grado di gestirla a piacimento, almeno per le prossime fasi. La possibilità è quindi che nel prossimo arco narrativo di Dragon Ball Super, Goku dovrà ancora allenarsi prima di riuscire a raggiungere lo stato perfetto a proprio piacimento.