Dragon Ball Super: l'ultra istinto perfetto di Goku riuscirà a battere Beerus?

Dragon Ball Super è iniziato con il risveglio di Beerus da un sogno, e in quel momento ha capito che combattere con Goku. Certo, la loro battaglia ci ha regalato una nuova serie, ma siamo rimasti ad un punto morto se si parla dello scontro tra i due personaggi, soprattutto vista la loro crescita all'interno del manga.

Per coloro che sono in pari con i capitoli usciti, sappiamo bene che la saga di Dragon Ball Super ha messo a dura prova Goku. Il manga adesso si trova in un arco dove abbiamo visto Goku riuscire ad sprigionare la potenza dell'Ultra Istinto Perfetto a comando. Questo ci fa pensare che il nostro protagonista potrebbe aver raggiunto la sua forma più potente, così potente che anche Beerus è rimasto impressionato dalla sua forza.

All'inizio di Dragon Ball Super, noi fan abbiamo visto il Goku risvegliare l'abilità del Super Sayan God. Nel primo scontro fra i due, questa nuova forma ha dato a Beerus del filo da torcere, e abbiamo visto il Dio della Distruzione vincere per il rotto della cuffia prima di svenire.

In tutto questo tempo Goku è diventato molto più forte, riuscendo a padroneggiare il potere del Super Sayan God e l'Ultra Istinto. Quest'ultima è proprio quella tecnica che solamente gli dei più forti possono utilizzare, e Beerus è proprio uno tra questi. Goku però riesce ad usare questa tecnica nonostante sia un mortale, questo però non esclude che potrebbe comunque riuscire a sconfiggere Beerus.

Ovviamente tutto questo potrebbe essere possibile solo se Beerus non ci stesse nascondendo il suo vero potere. Lo sappiamo bene, alla divinità piace giocare sporco e non sarebbe il primo nemico dentro l'universo di Dragon Ball a nascondere tutta la sua vera forza.

Adesso che in Dragon Ball Super Goku è diventato molto potente abbia delle buone chance di battere Beerus dopo essersi allenato ancora un po' con Whis!

Secondo voi, adesso che Goku riesce ad usare l'Ultra Istinto Perfetto a comando, riuscirà a sconfiggere il Dio della Distruzione? In attesa di scoprire come proseguirà il manga, rifacciamoci gli occhi con questa colossale figure di Goku.