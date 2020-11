Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto Perfetto è micidiale in questa figure da 4000 euro

Dragon Ball Super è la fonte più redditizia di TOEI Animation che da anni gestisce insieme a Shueisha le licenze del capolavoro di Akira Toriyama. L'enorme mole di merchandising rilasciato a tema ha fornito alla compagnia ricavi a dir poco imponenti. A tal proposito, ecco l'ultima epica figure di Infinite Studio.

Mentre TOEI inizia a fronteggiare il primo calo dei ricavi del franchise iniziano finalmente a tornare in voga le voci di corridoio in merito al futuro dell'anime nel tentativo, pressoché certo, da parte dello Studio di rinnalzare nuovamente alle stelle i profitti dal brand. Shueisha ha infatti recentemente registrato un nuovo dominio e questi dati, seppur ancora elevati, lasciano presagire che qualcosa si sta muovendo nei riguardi di Dragon Ball Super.

Quello che invece non è mai cambiato è il merchandising a tema che, quest'oggi, si arricchisce di una nuova epica statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Infinite Studio ha fatto le cose in grande a partire dalle dimensioni: ben 218 cm per una riproduzione in scala 1/1. L'attenzione ai dettagli, dalla resa della muscolatura ai tratti del volto, accompagnano un prezzo a dir poco esorbitante, circa 3990 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione per non meno di 4000 euro totali.

Secondo voi, invece, l'altissima qualità di questa riproduzione di Goku in Ultra Istinto Perfetto rispecchia un prezzo tanto elevato? Diteci cosa ne pensate, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.