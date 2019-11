Dragon Ball Super: l'Ultra Istinto sarà il prossimo Super Saiyan?

L'anime e il manga di Dragon Ball Super hanno inevitabilmente ampliato di molto l'universo creato anni or sono da Akira Toriyama. Considerato il livello raggiunto da Goku e compagni, non si poteva far altro se non ricorrere a un espediente del genere, a meno di non adottare una strategia come quella di Dragon Ball GT.

In questo coacervo di nuove trasformazioni e forme, tra poteri divini e non, è emersa una nuova tecnica: l'Ultra Istinto. Disponibile momentaneamente in due versioni, la forma in questione è stata presentata in Dragon Ball Super e adoperata da Goku durante il Torneo del Potere, permettendogli in parte di contrastare l'invincibile Jiren.

Ora però il manga di Dragon Ball Super è entrato in una nuova saga, dove Moro sta obbligando Goku a raggiungere definitivamente questo stato. Così come fu per il Super Saiyan, Goku è riuscito a raggiungere l'Ultra Istinto unicamente sotto certe condizioni e ora è costretto a imparare come attivarle a proprio piacimento.

L'Ultra Istinto è una tecnica difficile da padroneggiare persino per le divinità ma, come mostrato da Goku, non è impossibile. Così come fu per la trasformazione in Super Saiyan, nelle prossime saghe potremo vedere non solo il protagonista di Dragon Ball Super in questa forma, ma anche tutti i suoi compagni, Vegeta in primis. E voi cosa pensate, così come ci fu la famosa "svendita di Super Saiyan" in Dragon Ball Z, accadrà una cosa simile anche per la tecnica introdotta in Dragon Ball Super?