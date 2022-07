Dragon Ball Super: quanti Ultra Istinto ci sono? L'elenco con l'ultimo arrivato

Al momento, l'Ultra Ego di Vegeta non sembra completo e potenziato al massimo, ma il principe dei saiyan ha comunque una trasformazione apparentemente ben definita. Non si può dire lo stesso per ora di Goku che in Dragon Ball Super, dal Torneo del Potere in poi, non ha fatto un uso sempre identico dell'Ultra Istinto.

Nell'attuale saga, per sconfiggere Gas, è stato necessario lo sforzo di tutti i protagonisti di Dragon Ball Super. Ma la situazione non si sarebbe sbloccata se Goku non avesse tirato fuori un nuovo Ultra Istinto. E proprio a proposito di questo potere, le varianti crescono: quanti sono gli Ultra Istinto apparsi in Dragon Ball Super?

All'inizio c'era l'Ultra Istinto con i capelli neri ma un'aura diversa dal solito, poi è arrivata la forma completa, quella che tutti hanno conosciuto come l'Ultra Istinto effettivo. La prima si chiama "Ultra Istinto Presagio", mentre la seconda è l'Ultra Istinto padroneggiato. La terza versione aggiunta di recente da Toyotaro in Dragon Ball Super è invece chiamata "Ultra Istinto Vero", e sembra essere quindi una versione alternativa che il saiyan può utilizzare a proprio piacimento in determinate situazioni.

Non è ancora ben nota la differenza tra il nuovo e i vecchi, ma di sicuro verrà rivelato qualcosa in più tra qualche tempo.