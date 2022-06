Dragon Ball Super: Ultra Istinto e Ultra Ego a confronto

Dragon Ball Super si è presentato immediatamente come uno stravolgimento della storia ideata originariamente da Akira Toriyama. Negli ultimi archi narrativi il mangaka ha elevato ancor di più la posizione ricoperta da Goku e Vegeta donando loro poteri praticamente divini, ma quale potremmo considerare migliore tra i due?

Nonostante condividano lo stesso termine ultra, le forme più recenti dei due Saiyan non hanno molto in comune. Nel caso di Goku l’Ultra Istinto rappresenta un nuovo modo di combattere, percependo i movimenti avversari e sfruttando la tranquillità della mente e dello spirito.

Sebbene il capitolo 85 abbia presentato una nuova versione dell’Ultra Istinto, in cui i capelli non diventano argentati e Goku riesce effettivamente ad unire la potenza dello spirito Saiyan alla serenità della tecnica divina, complessivamente questa richiede l’investimento di una grande quantità di energia e di ki da parte dell’utilizzatore. Ciò la rende ottima in scontri di breve durata, ma complessa da gestire e da usare in battaglie prolungate, come sta avvenendo contro Gas su Cereal.

D’altra parte, l’Ultra Ego di Vegeta funziona in maniera totalmente diversa. Avendo seguito gli insegnamenti di Beerus, il Principe dei Saiyan si è avvicinato alle tecniche della Distruzione, l’hakai degli Dei della Distruzione. In questo caso l’aggressiva e violenta natura dei Saiyan ha in un certo modo favorito l’utilizzo di tali tecniche, portando però Vegeta a sovrastimare i danni ricevuti, tramutabili in potenza grazie all’Ultra Ego stesso, e rischiando così di finire stremato al suolo, come avvenuto proprio nella stessa battaglia di cui sopra.

In sostanza entrambe le forme divine dei protagonisti hanno i loro vantaggi e svantaggi, e rischiano di essere limitate in diverse occasioni e situazioni. Attualmente Goku sembra essere più capace di padroneggiare la tecnica rispetto al suo eterno rivale, ma c’è ancora molto da scoprire, soprattutto sulle possibili strategie che Vegeta potrebbe adottare conscio della capacità di trasformare danni in energia. Voi cosa preferite attualmente? L’Ultra Istinto o l’Ultra Ego? Ditecelo nei commenti.