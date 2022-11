Dragon Ball Super: Ultra Istinto contro Ultra Ego in un video fanmade

Il finale della saga di Granolah di Dragon Ball Super ha lasciato i lettori con molte questioni in sospeso, introducendo anche l’antagonista del prossimo arco narrativo. In attesa del ritorno del manga un appassionato della serie ha realizzato un video animato di uno degli scontri più richiesti dalla community: Ultra Istinto contro Ultra Ego.

Le trasformazioni divine raggiunte da Goku e Vegeta grazie ai loro intensi allenamenti con Whis e il Dio della Distruzione Beerus, si sono rivelate decisive in alcune occasioni sul campo di battaglia, ma i due Saiyan non sanno ancora gestirle al meglio, visto l’incredibile sforzo richiesto per mantenerle. Considerata anche la straordinaria potenza sfoggiata da Black Freezer nelle tavole finali del capitolo 87, è probabile che nel lasso di tempo che li separa dalla prossima avventura i due protagonisti continuino ad allenarsi nel padroneggiare le nuove trasformazioni, magari l’uno contro l’altro.

In attesa di scoprire se Toyotaro inserirà o no nel manga una sessione di allenamento di Goku e Vegeta trasformati, l’animatore Etienne Guignard ha realizzato il video che potete vedere in cima alla notizia. In trenta secondi l’artista ha immaginato la prima parte della battaglia tra i due nelle rispettive forme divine. Fateci sapere cosa ne pensate di questo omaggio alla serie lasciando un commento qui sotto.