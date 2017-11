Dragon Ball Super: Vegeta in Ultra Istinto potrebbe essere diverso da Goku!

Chesia capace di sfruttare una nuova abilità chiamata, ormai, lo sanno pure i sassi. I prossimi episodi dipotrebbero mostrarci qualche altra sorpresa che, questa volta, potrebbe riguardare

Attenzione possibile Spoiler

Sappiamo, infatti, che nell'episodio 117 di Dragon Ball Super il principe dei Saiyan tenterà di raggiungere la modalità Ultra Istinto come il suo rivale. Già nella puntata numero 116 Vegeta afferma con orgoglio che riuscirà laddove Goku ha finora fallito: padroneggiare completamente lo stato che neanche un dio della distruzione è in grado di controllare completamente.

Tuttavia, l'Ultra Istinto sprigionato da Vegeta potrebbe essere diverso da quello di Goku. È una teoria molto interessante, quella che è spuntata in Rete in queste ore: è chiaro, infatti che il protagonista di Dragon Ball Super padroneggia la modalità soltanto a metà, utilizzato l'Ultra Istinto soltanto in una modalità difensiva che gli permetterebbe (com'è accaduto nel duello con Kefla) di schivare qualunque attacco.

L'Ultra Istinto di Vegeta, secondo qualche fan, potrebbe rappresentare l'altra faccia della trasformazione di Goku: padroneggiare, cioè, l'altra metà del potere ultra divino, ovvero quella offensiva. In questo modo i due rivali rappresenterebbero una sorta di yin e yang, due guerrieri dalle abilità opposte che in un ipotetico scontro finale tra divinità si completerebbero a vicenda.

Serviranno, magari, entrambi i poteri di Goku e Vegeta in modalità Ultra Istinto per battere il potentissimo Jiren?