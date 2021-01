Dragon Ball Super: gli umani hanno qualche possibilità di rivaleggiare con Goku?

Al momento, Goku è uno dei personaggi più forti dell'intero universo di Dragon Ball, se non il più forte escludendo gli angeli. In una battaglia uno contro uno nessun umano avrebbe alcuna possibilità di uscire vittorioso. Ma siamo davvero sicuri che sia così?

In realtà, sembrerebbero esserci diversi modi in cui gli umani possano eguagliare, o addirittura superare, il livello combattivo del Saiyan. Come abbiamo potuto vedere con Crillin, i Namecciani possono sbloccare il potenziale nascosto di un guerriero. Se il potenziale del migliore amico di Goku è comunque del tutto insufficiente, quello di personaggi come Tenshinhan, che ha rivaleggiato con Cell o Super Bu, potrebbe causargli qualche piccolo fastidio. Inoltre, come dimostrato dall'Anziano Kaioshin con Gohan, è possibile sbloccare ulteriore potenziale oltre a quello nascosto. In questo modo, forse Goku verrebbe eguagliato.



Un umano potrebbe apprendere l'abilità del salto temporale utilizzata da Hit, il leggendario sicario dell'Universo 6. Questa tecnica permette di congelare il tempo per un periodo compreso tra 0,1 e 0,5 secondo. Unendo questo fattore allo sblocco del potenziale nascosto, un guerriero umano potrebbe arrivare a un livello combattivo decisamente alto.



L'Ultra Istinto non è un'esclusiva dei Saiyan, per cui anche un qualsiasi umano potrebbe raggiungere questo stato. Tuttavia, raggiungere l'Ultra Istinto, che permetterebbe di sfidare addirittura gli Dei della Distruzione, è incredibilmente difficile. E voi cosa ne pensate, qualche umano potrebbe sbloccare l'Ultra Istinto? Black Goku è un mietitore in questa costosissima figure di Dragon Ball Super. Un criptico messaggio sembra suggerire novità per l'anime di Dragon Ball Super.