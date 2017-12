Dragon Ball Super: un'infografica per gli easter egg scovati durante il Torneo del Potere!

Sin dall’esordio dello show, i produttori di Dragon Ball Super non hanno mai temuto di includere qualche buon easter egg negli oltre cento episodi di cui al momento si compone la serie. Al contrario, finora l’anime ne ha presentati parecchi, soprattutto nell’arco narrativo attualmente in corso...

A tal proposito, l’utente Reddit Hidden Cloud CEO ha raccolto in una singola immagine - visionabile in calce all’articolo - quasi tutti i numerosi easter egg scovati durante il Torneo del Potere. Non solo gli animatori di DBS avrebbero inserito riferimenti a tema Dragon Ball Z, ma addirittura si sarebbero ispirati a serie come Sailor Moon, Naruto, Attack on Titan, Tengen Toppa Gurren Lagann (Sfondamento dei cieli Gurren Lagann), One Piece, One-Punch Man e così via.



Mentre Kale e Aniraza erano dei palesi riferimenti a Broly, Hildegarn e Hatchyack, molti altri easter egg hanno avuto per protagonisti i combattenti degli altri universi (invero abbastanza anonimi) che hanno partecipato al Torneo del Potere. Per i Pride Trooper, ad esempio, lo staff non si è ispirato soltanto alla Squadra Ginew, ma anche ai valorosi eroi protagonisti delle molteplici serie di Kamen Rider.

Se a questi aggiungiamo i vari riferimenti a tema DBZ con protagonisti Gohan e Cabba (trasformato per la prima volta in Super Saiyan di secondo livello), quest'arco narrativo include quasi trenta easter egg addirittura! Voi ne avete inviduati altri?