Dragon Ball Super, una cosplayer riporta in vita una incredibile Kale

Non è la prima volta che un personaggio legato all'universo di Dragon Ball rinasce grazie a cosplayer talentuosi, come nel caso di Kale. La giovane Saiyan, in quanto uno dei guerrieri più forti del Sesto universo, è stata scelta come partecipante al Torneo del Potere.

Il multiverso di Dragon Ball Super è sicuramente una delle aggiunte più incredibili e riuscite all'interno del famoso franchise, soprattutto per quanto riguarda i diversi e nuovi personaggi introdotti attraverso di esso. Tra le figure più popolari aggiunte nella serie ricordiamo due donne Saiyan, Caulifla e Kale. Grazie ad una abile e talentuosa cosplayer ora Kale è stata "riportata in vita".

Come potete ammirare in calce all'articolo, L'artista ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Twitter @SosenkaOfficialCon un set fotografico dedicato a Kale. Non è l'unico personaggio riproposto, quindi se siete curiosi date uno sguardo sul suo profilo. Di certo per quanto possa apparire semplice, il cosplay della Saiyan può dare filo da torcere, ma il risultato sembra essere eccellente. Voi che ne pensate?

Ricordiamo che l'ormai discussa voce di un possibile ritorno della serie animata dedicata all'opera originale Dragon Ball Super sembra essere stata smentita dalla Toei Animation. Al momento infatti non sembrerebbe esserci l'intenzione di proseguire la serie, tuttavia la speranza è l'ultima a morire! Per consolarci, in attesa di novità, possiamo vedere sui canali Mediaset (Italia 2) le repliche della serie.