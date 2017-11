Dragon Ball Super: una cover alternativa sarà sul retro del volume 4 del manga

Mentre in Italia è appena uscito il volume 3 del manga di, sul mercato giapponese sbarca il numero 4. Abbiamo recentemente scoperto che, sul retro del volumetto, compare una bellissima cover alternativa rispetto a quella standard ufficialmente svelata tempo fa.

La copertina principale di Dragon Ball Super Volume 4, infatti, mostra Black Goku e Zamasu per intero, mentre sullo sfondo vediamo i volti di Goku e Vegeta (entrambi Super Saiyan God con i capelli rossi) e Trunks del Futuro. La cover alternativa, posta sul retro del volumetto, presenterà invece Zamasu in versione Fusione e Vegeth Super Saiyan Blue - che nascerà, ovviamente, dall'unione dei due protagonisti con gli orecchini Potara - mentre sullo sfondo compaiono Gowasu, il giovane Kaioshin del Settimo Universo e Mai.

Ricordiamo che all'interno del volumetto assisteremo alla parte finale dello scontro tra Black Goku e Zamasu vs. Goku, Vegeta e Trunks. Il manga di Dragon Ball Super è edito Star Comics e il numero 4 sarà pubblicato in Italia in data ancora da destinarsi.