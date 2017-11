Dragon Ball Super: una fan art ci mostra come sarebbe Gohanks nell'anime!

Dopo lo scoppiettante debutto di Kefla e i recenti rumor che vedrebbero in arrivo nuove fusioni per Piccolo , e persino per i cyborg del Settimo Universo, il fandom diha dato libero sfogo alla propria fantasia, immaginando come sarebbe inun certo personaggio...

Solo ieri abbiamo esaminato la possibilità che C-17 e C-18 possano usare gli orecchini potara per dar vita ad un cyborg ancora più potente e sopraffare i robot del Terzo Universo (forse in grado di unirsi a loro volta), ma ecco spuntare in rete un nuovo lottatore nato dalla fantasia dei fan: “Gohanks del Futuro”!



Visionabile in calce all’articolo, la splendida illustrazione diffusa dall’utente Reddit Cayoss2 sembra proporre una curiosa fusione attraverso i potara fra Trunks del Futuro ed il suo maestro Gohan. Il risultato è piuttosto... curioso. Caratterizzato dai tipici occhi azzurri del figlio di Vegeta e Bulma, il ragazzo sembra aver conservato l'inconfondibile cicatrice sull’occhio riportata da Future Gohan, i capelli neri dei Saiyan ed un bizzarro ciuffo viola dei giovane mezzosangue, nonché un assurdo abbigliamento a metà fra il completo di Trunks e la tuta da combattimento di Goku e figli.



Comparso in videogiochi quali Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Fusions, l’aspetto di Gohanks potrà anche non piacervi, ma il talento dell’artista non è assolutamente in discussione. Vi piacerebbe, un giorno, poter vedere una versione di Gohanks in un qualsiasi prodotto d'animazione legato al franchise?