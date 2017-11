Dragon Ball Super: una fan art ci mostra come sarebbe Vegeta SSJG nell'anime!

Inizialmente proposto come una rivisitazione dei più recenti lungometraggi ispirati a, la serie diannovera ormai parecchie trasformazioni assenti nell’opera originale del sensei

Ma per quanto negli ultimi mesi non si sia parlato d'altro che del fantomatico Ultra Istinto, e della lieve ‘mutazione’ esibita da Goku dopo aver sfoggiato tale potere, i fan della serie aspettano ancora di poter vedere finalmente la versione animata di Vegeta Super Saiyan God, uno stadio che il Principe dei Saiyan ha mostrato solo nel quarto volume nel manga disegnato da Toyotaro.



A tal proposito, l’utente di Reddit Trever09, stanco di aspettare la versione ufficiale, ha pubblicato nelle ultime ore una graziosa fan art che mostra come sarebbe Vegeta nell’anime dopo aver raggiunto lo stadio del Super Saiyan God, caratterizzato dai tipici capelli rossi. Data la qualità del disegno, molti utenti, in queste ore, avevano già ipotizzato che l’immagine fosse in realtà un leak, e non una fan art ben realizzata e in linea col design della serie.



Ve la proponiamo di seguito, invitandovi a rivelarci attraverso i commenti cosa ne pensiate della suddetta e quanto siate ansiosi di assistere alla trasformazione del Saiyan nei futuri episodi di Dragon Ball Super.

A proposito, avete già appreso la notizia che vede l'orgoglioso Vegeta al centro di un episodio 'fantastico'?