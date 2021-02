Dragon Ball Super: Una fan art ci mostra lo scontro tra Goku e Gohan

Abbiamo scoperto alcuni dettagli riguardo la storia di Dragon Ball Super, nel frattempo un fan ha voluto ricreare lo scontro tra due celebri personaggi in una illustrazione: ci riferiamo a Goku e a suo figlio Gohan.

In calce alla notizia trovate il disegno condiviso su Reddit dall'utente andyred64, che ha voluto ricreare un momento dell'allenamento tra i due Saiyan. Come sapete infatti, Gohan aveva perso la maggior parte dei suoi poteri, preferendo concentrarsi sulla sua carriera accademica, quando il ritorno di Freezer impone al celebre personaggio di riprendere gli allenamenti con il padre. In poco tempo Gohan ritorna quindi a combattere, riuscendo a recuperare la forza persa e poter contribuire al meglio alla lotta di Vegeta, Goku e degli altri protagonisti della celebre saga di Akira Toriyama.

Nei numerosi commenti al post possiamo trovare varie discussioni degli appassionati di Dragon Ball, divisi tra chi preferirebbe vedere Gohan sfruttare di più i suoi poteri e chi invece afferma che la differenza di abilità tra Goku e suo figlio è troppo grande per potere assistere ad una sfida tra i due. Cosa ne pensate di questa fan art? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, per concludere invece vi segnaliamo questa intervista all'autore di Dragon Ball in cui discute sulla moralità di Goku.