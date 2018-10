Dragon Ball Super, una figure svela l'aspetto di Vegeta Super Saiyan God

Sembra proprio che durante la messa in onda del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly potremo finalmente vedere l'aspetto del principe dei saiyan, Vegeta, nella sua trasformazione in Super Saiyan God. Per ora, in un'immagine relativa a una delle figure promozionali, possiamo dare uno sguardo iniziale a cosa ci aspetta.

Se c'è una cosa che abbiamo imparato sul carattere e le attitudini dell'orgoglioso principe dei saiyan, Vegeta, è che non accetta mai il secondo posto sul podio, e che farà di tutto per pareggiare il livello che di volta in volta raggiunge il suo amico-rivale Goku. Non a caso, pur rimanendo spesso un passo indietro rispetto al compatriota cresciuto sulla Terra, Vegeta non ha mai smesso di allenarsi, lavorando duramente per accedere alle trasformazioni superiori già sbloccate dalla controparte.

A quanto pare, quando Dragon Ball Super: Broly arriverà sugli schermi giapponesi, potremo finalmente vedere una delle poche trasformazioni che ancora mancano all'interno dell'arsenale a disposizione di quello che sarebbe stato l'erede al trono del Pianeta Vegeta: il temibile Super Saiyan God. Grazie ad una figure annunciata da Premium Bandai in collaborazione con Toei Animation, possiamo dare un primo sguardo a ciò che ci attende. L'annuncio di Premium Bandai dice:

"I personaggi di Dragon Ball Super: Broly stanno arrivando ad arricchire la collezione di figure di Dragon Ball. Personaggi popolari come Son Goku SSGSS e Vegeta Super Saiyan God arriveranno tutti insieme. In un'uscita speciale, arriverà anche Broly Super Saiyan Full Power. Potrete trovarle sugli scaffali dei vostri negozi di fiducia."

Come potete vedere si tratta di prodotti realizzati specificatamente per il film in uscita, che mostrerà finalmente la versione deificata del Super Saiyan di Vegeta. Infatti, mentre il manga ha già provveduto a mostrare tale trasformazione per il nostro principe, la serie animata di Dragon Ball Super non ha mai presentato tale potentissima versione. Questa volta Vegeta potrebbe avere il suo momento di gloria.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly farà il suo debutto nei cinema del Giappone il 14 Dicembre di quest'anno, mentre arriverà negli USA nel gennaio del 2019.