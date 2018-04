Dragon Ball Super: una tenera fan art ritrae Goku con la sua mamma

Akira Toriyama ci ha finalmente svelato la mamma di Goku soltanto di recente: in un capitolo speciale pubblicato nel 2014, infatti, abbiamo saputo che la madre del nostro eroe si chiamava Gine ed era, ovviamente, la compagna di Bardak. Un recente disegno, a opera di qualche fan di Dragon Ball Super, la ritrae insieme a suo figlio, un neonato Goku.

Il disegno raffigura Gine che prende in braccio suo figlio Goku, con i due che si guardano con curiosità reciproca. La compagna di Bardak fu introdotta inizialmente da Akira Toriyama nel 2014, che la menzionò durante un'intervista ai microfoni di Saikyo Jump. L'autore, tuttavia, la rappresentò e caratterizzò in Dragon Ball Minus, un capitolo speciale one shot che compare nel manga spin-off intitolato Jaco: The Galactic Patrolman.

Quella storia rappresentata nel manga one shot rimane ad oggi l'unica apparizione di Gine, che non ha finora mai esordito in alcuna incarnazione animata - neanche nel più recente anime dedicato al franchise, Dragon Ball Super. Considerati i piani in vista per il futuro della serie, sembra che per il momento Toriyama-sensei e il suo discepolo Toyotaro, così come lo staff della Toei Animation, non abbiano in mente un possibile ritorno sulla storia della Saiyan.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Gine, prima o poi? D'altronde, lo stesso Bardak tornò in un episodio speciale del 2011, una storia alternativa in cui fu capace di trasformarsi in Super Saiyan.