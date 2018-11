Dragon Ball Super, una teoria dei fan svela il vero obiettivo di Whis?

Di tutti i molteplici personaggi introdotti nel corso dell’anime di Dragon Ball Super, quello che incuriosisce di più i fan di Akira Toriyama non può essere che Whis, ossia il potentissimo e onnisapiente angelo assegnato al Dio della Distruzione del Settimo Universo, Lord Beerus.

Sin dall’inizio dell'anime di Dragon Ball Super, l'angelo Whis ha dimostrato di sapere molte cose sull’universo e sui suoi misteri... Forse più di quante dovrebbe saperne, in effetti. Proprio Whis, per esempio, ha spiegato ai nostri eroi il segreto dell’Ultra Istinto, e sempre lui ha fatto sì che Goku e Vegeta riuscisse a colmare le rispettive lacune. È stato esattamente questo a spingere i fan a interrogarsi sulle ragioni per cui l’angelo si sia così attaccato ai due Saiyan e alla loro continua evoluzione come combattenti...



Dal momento che il manga di Dragon Ball Super è ormai entrato nella fase finale del Torneo del Potere organizzato dai due Zeno per ridurre il numero degli universi da loro amministrati, il quesito proposto poc’anzi è nuovamente tornato di moda, soprattutto perché Goku e Vegeta, proprio grazie all’allenamento cui sono stati sottoposti da Whis, hanno dimostrato di aver finalmente imparato a combattere in perfetta sincronia. Mentre in passato si sarebbero decisamente rifiutati di combattere l’uno al fianco dell’altro, nello scontro contro il possente Jiren il Grigio hanno invece deciso di allearsi, lasciando a bocca aperta l’intera tribuna.



Quando lo stesso Lord Beerus ha assistito al combattimento dei due Saiyan, subito ha compreso che la loro sincronia è interamente dovuta agli allenamenti tenuti sotto la supervisione di Whis, il quale sta indirettamente giocando un ruolo molto importante nell’eventuale vittoria del Torneo del Potere.



Poiché la storia di Dragon Ball Super dovrebbe proseguire appunto col manga disegnato da Toyotaro (almeno finché i vertici di Toei Animation non annunceranno il contrario, magari durante il panel che si terrà in occasione del prossimo Jump Festa), in rete è spuntata una curiosa teoria che non solo potrebbe giustificare le azioni dell’angelo Whis, ma addirittura rischia di svelarne con largo anticipo le intenzioni più nascoste!



Come già sottolineato diverse volte, gli esseri divini del Multiverso di Dragon Ball si sono dimostrati alquanto distaccati dalla vita nel cosmo, rivelandosi spesso egoisti, capricciosi e sempre pronti a spezzare milioni di vite mortali senza un minimo di rimorso. Pensate, ad esempio, alle azioni di individui del calibro di Zamasu, Lord Beerus o dello stesso Zeno, che in passato ha cancellato interi universi. Ora che Goku ha ottenuto il divino potere dell’Ultra Istinto e che Vegeta sta spingendo al limite il potere del Super Saiyan Blue Shinka (o Super Saiyan Blue Evolution, se preferite), tutte le divinità di Dragon Ball hanno infine compreso quanto la razza Saiyan sia pericolosa.



E ora che il leggendario potere di Broly metterà a soqquadro l’intero universo, gli Dei avranno l’ennesima dimostrazione di quanto i Saiyan possano appunto rappresentare una minaccia per la loro esistenza. Lo stesso Dragon Ball Super: Broly, del resto, confermerà un’importante rivelazione effettuata, qualche anno fa, dal lungometraggio intitolato Dragon Ball Z: Battle of Gods. In quel film, se ricordate, veniva svelato che proprio Lord Beerus aveva ordinato al tiranno spaziale Freezer di distruggere il Pianeta Vegeta: e se questo singolare ordine provenisse da qualcuno anche più in alto di Lord Beerus?



Secondo le più recenti (e fantasiose) teorie dei fan, il minaccioso livello di potere raggiunto dai tre Saiyan potrebbe essere un fattore scatenante nell’eventuale guerra fra divinità e mortali, che sempre secondo i fan potrebbe finire per coinvolgere anche gli individui malvagi che popolano il Multiverso (come ad esempio colui che sterminò la razza di Jiren). Di conseguenza, è mai possibile che Whis stia preparando Goku e Vegeta ad affrontare una simile eventualità? Soprattutto, non è chiara la fazione per cui l'angelo potrebbe effettivamente parteggiare in caso di guerra...



Voi cosa ne pensate di questa teoria? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!