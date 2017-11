Dragon Ball Super: una teoria vede in Piccolo l'ultima speranza per un certo universo!

Sono già due gli universi cancellati durante la spietata competizione indetta dai due, e Dragon Ball Super sembra ormai prossimo ad eliminarne altrettanti. Una recente teoria che va diffondendosi tra i fan ha però trovato un escamotage che permetterebbe di rimandare almeno una cancellazione...

Attenzione possibile Spoiler

Qualora abbiate seguito i più recenti episodi della serie di Akira Toriyama e Toei Animation, senza dubbio sarete già a conoscenza della tremenda condizione in cui versano ormai gli Universi #2 e #6 di Dragon Ball Super. Se all’Universo di Lady Heles sono infatti rimasti solo tre guerrieri abbastanza anonimi, Lord Champa può contare soltanto sui namecciani Saonel e Pirina!



Proprio questi ultimi, tuttavia, nascondono un segreto da non sottovalutare: a giudicare dalle immagini del recente trailer, che abbiamo esaminato proprio nei giorni scorsi, i due guerrieri potrebbero aver “assimilato” un impreciso numero di namecciani, incrementando a dismisura la propria forza.



Ma quand’anche Gohan e Piccolo dovessero riuscire a sconfiggerli, la nuova teoria elaborata dai fan vedrebbe proprio nell’Assimilazione Namecciana l’ultima speranza di salvezza per il Sesto Universo. Dal momento che i due Zeno hanno gradito la fusione fra Kale e Caulifla, arrivando persino a legittimare l’uso dei magici orecchini potara, i namecciani dell’Universo #6, una volta sconfitti, potrebbero decidere di lasciarsi assimilare da Piccolo.



In questo modo, non solo il Sesto Universo continuerebbe a “vivere”, ma Piccolo potrebbe difatti rappresentare sia il proprio universo che quello di Lord Champa, e soprattutto riceverebbe il tanto chiacchierato power-up che lo riporterebbe, finalmente, al livello dei Saiyan principali.



Tenendo presente che, in quel caso, l’eliminazione del “nuovo” Piccolo porterebbe all’immediata cancellazione del Sesto Universo, non è affatto improbabile che i due Zeno possano accettare un simile compromesso, non trovate?